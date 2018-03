Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 26 al 30 marzo 2018

Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di Un Posto al Sole. Tante le vicende al centro delle prossime puntate, in onda dal 26 al 30 marzo 2018. Ecco, nel dettaglio, cosa ci riservano i prossimi appuntamenti. Come sempre, la soap va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle 20.40.

Un Posto al Sole, anticipazioni: cosa succede nelle prossime puntate



Una delle storie che ha gli sviluppi più interessanti è quella tra Vittorio e Anita: una situazione che va complicandosi sempre di più. Il figlio di Guido le confessa i suoi sentimenti, e la ragazza decide di provare con lui una nuova esperienza.

Intanto Marina utilizza l'aiuto – in realtà involontario – di Elena per provare ad evitare la scissione dei Cantieri. La figlia nel frattempo è sempre più in difficoltà. Evitare le avances di Enriquez sta mettendo sempre più a repentaglio il suo lavoro.