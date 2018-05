Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 4 all'8 giugno 2018

Amore, tradimenti (presunti) e Cantieri Palladini al centro della prossima settimana di Un Posto al Sole. I nuovi appuntamenti della soap ambientata a Napoli, in onda da lunedì 4 a venerdì 8 giugno alle 20.40 su Rai 3, si prospettano ricchi di sorprese. Ecco alcune anticipazioni.

Un Posto al Sole, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

La situazione ai Cantieri è sempre più complessa, con gli operai in rivolta ed il rischio fallimento dietro l'angolo. Ferri e Marina fanno di tutto per placare le proteste e risolvere al meglio la situazione, ma non sanno che Veronica sta tramando nell'ombra.

Una telefonata di Eugenio, ascoltata per caso, fa sorgere ad Otello un inquietante dubbio: sta tradendo Viola? Riferisce tutto a Raffaele, che dopo un iniziale scetticismo inizia a lasciarsi suggestionare dalle sensazioni dell'amico.