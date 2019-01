Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 7 all'11 gennaio 2019

Un nuovo anno in compagnia dei protagonisti di 'Un Posto al Sole'. Ecco tutte le anticipazioni delle prossime puntate, in onda da lunedì 7 a venerdì 11 gennaio 2019, tra amori e controversie. L'appuntamento con la amata soap ambientata a Napoli è come sempre a partire dalle 20.45 su Rai3.

Anticipazioni Upas: ecco che cosa succede nelle prossime puntate

Innanzitutto è il momento decisivo, dopo le recenti drammatiche vicende, perché si ridefiniscano gli assetti all'interno delle imprese Viscardi.

Ferri è preoccupato della situazione: teme di perdere la carica di direttore generale.

Problemi anche per Marina. Una visita inaspettata ai Cantieri la mette di cattivo umore.