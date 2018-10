Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dall'8 al 12 ottobre 2018

Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di 'Un Posto al Sole'. Intrighi, amori e veleni al centro dell prossime puntata in onda da lunedì 8 a venerdì 12 ottobre. L'appuntamento con la soap è come sempre a partire dalle 20.45 su Rai 3.

Un Posto al Sole, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Tiene ancora banco l'omicidio di Veronica Viscardi. In particolare, i sospetti stanno cadendo sempre di più su Roberto Ferri. È Valerio, più di ogni altro, a non fidarsi di lui, e lo affronta sulla questione.

Intanto Ugo dice a Niko che ha scelto di prendere Beatrice allo studio. Susanna è in difficoltà: bocciata all'esame per ottenere l'abilitazione di avvocato, litiga con suo padre al punto che lui la obbliga a lasciare la terrazza.

Marina è sospettosa. Decide di indagare in prima persona sul possibile coinvolgimento di Roberto sulla morte di Veronica, e finisce per scoprire un segreto di Vera: la ragazza continua ad avere visioni di sua madre.

Serena vuole vendicarsi dell'insensibilità di Sandro: trova il modo di scatenare una disputa tra Raffaele e lui.