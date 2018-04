Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 9 al 13 aprile 2018

Nuova settimana ricca di sorprese per i protagonisti di "Un Posto al Sole". Tanti i colpi di scena attesi nelle puntate in onda dal 9 al 13 aprile 2018. Grazie alle anticipazioni diffuse dalla produzione, siamo in grado di anticiparvi cosa accadrà nei prossimi giorni. L'appuntamento è, come sempre, dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.40.

Innanzitutto Claudio decide di tornare nella vita di Sandro. Un incontro turbolento il loro: quest'ultimo, infatti, lo accusa di essere d'accordo con Roberto. Anche al Vulcano le cose sono piuttosto complicate: Arianna e Silvia non riescono ad andare d'accordo, e la situazione rischia di diventare pericolosa.