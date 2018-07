Un posto al sole, anticipazioni puntate dal 9 al 13 luglio 2018

Amori e intrighi al centro della prossima settimana di Un posto al sole. Ecco le anticipazioni degli appuntamenti in onda da lunedì 2 a venerdì 6 luglio 2018. La soap va in onda come sempre su Rai 3 dal lunedì al venerdìa partire dalle 20.40.

Un posto al sole, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

In tanti sono sospettati per l'omicidio avvenuto durante il ricevimento. La polizia sta indagando, e intanto Marina è certa di sapere bene chi è che gli agenti stanno cercando. Alberto viene presto messo alle strette.

Per quanto riguarda la terrazza, l'intromissione di Manlio finisce per creare ulteriore tensione tra Niko e Susanna.

Quando sta per concludersi il processo per aggressione in cui è imputato Luca Grimaldi, l'ex poliziotto e Anita sono decisi a traferirsi all'estero.