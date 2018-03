Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 2 al 6 aprile 2018

Eccoci ad una nuova settimana ricca di spunti e colpi di scena, soprattutto divertenti, per i protagonisti di Un Posto al Sole. L'appuntamento è come sempre dal lunedì al venerdì alle 20.40 su Ra 3. Ecco, nel dettaglio, le novità che ci aspettano.

Un Posto al Sole, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Si comincia con Serena e Filippo. La prima è particolarmente preoccupata per lui: non si stacca mai dal computer, ormai troppo preso dalle sue sortite nel trading online. La ragazza chiede consiglio a Giulia per capire come fare ad affrontare quella che a lei sembra essere diventata una vera e proprio dipendenza.

Intanto è Pasquetta, e Guido diserta il pranzo con Mariella per aiutare Cinzia. Per Mariella è la goccia che fa traboccare il vaso: è ormai convinta che tra lei e Guido sia finita.