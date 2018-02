Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 26 febbraio al 2 marzo 2018

Nuova settimana in compagnia dei protagonisti di "Un Posto al Sole". Tante le sorprese attese nelle puntate in onda dal 26 febbraio al 2 marzo 2018. Ecco, nel dettaglio, cosa ci riservano i prossimi appuntamenti. La soap va in onda come sempre dal lunedì al venerdì alle 20.40 su Rai 3.

Un Posto al Sole, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Sensi di colpa e mancanza di coraggio per Valentina: non trova la forza di confessare quanto è realmente successo a Gaetano, e lascia che venga incolpato qualcun altro.

Intanto, nonostante Roberto Ferri sia fortemente contrario, continua a stringersi il legame tra Alberto Palladini e Sandro.