Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 5 al 9 febbraio 2018

Si preannuncia una settimana interessante per i protagonisti di Un Posto al Sole. Tanti i colpi di scena attesi nelle puntate in onda dal 5 al 9 febbraio 2018. L'appuntamento con la soap è, come sempre, dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.40. su Rai 3.

Un Posto al Sole, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Angela inizia ad essere preoccupata per le sorti di Valentina, dato che è da molto tempo che non ha più notizie su di lei.

Nel frattempo Diego si riprende a poco a poco dall'intervento, Patrizio sembra sempre più intenzionato a mettere la testa a posto, e Niko torna a lavorare allo studio legale Navarra. Si tratta di una decisione sofferta, presa soprattutto per accontentare Renato, ma soprattutto per concretizzare la quale il ragazzo pone alcune fondamentali condizioni.

Poi, mentre Marina prova a coinvolgere sempre di più Sandro nel lavoro ai cantieri, Ferri non accetta l'apatia di suo figlio, e pare preoccuparsi solo e soltanto della sua nomina ad Amministratore Delegato.