Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 22 al 26 ottobre 2018

Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di 'Un Posto al Sole'. Tanti i colpi di scena attesi nelle prossime puntate, in onda da lunedì 22 a venerdì 26 ottobre 2018. L'appuntamento con la fortunata soap ambientata a Napoli è come sempre a partire dalle 20.45 su Rai 3. Ecco tutte le anticipazioni

Un Posto al Sole, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Niko e Susanna vogliono sottrarsi alla pressione di Manlio, il padre di lei. Decidono di affrontarlo nel suo essere pressante e inflessibile.

Vittorio vuole riavvicinarsi ad Anita, e prova una stradegia piuttosto insolita per farlo.



Vera confessa a Roberto tutta la verità sulla morte di sua madre. Ferri, di fronte alla rabbia incontrollata della ragazza, si trova a dover affrontare il dubbio se dire o meno quanto sa.

Tutto questo accade mentre Marina si ritrova a dover combattere una battaglia molto difficile per la propria salute.

Raffaele invita a cena Diego e Beatrice. Una richiesta semplice, che però fa uscire allo scoperto il modo diverso dei due di intendere la coppia, cosa che fa entrare in crisi il loro rapporto.