Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018

Proseguono le vicende dei personaggi di Un Posto al Sole, in una settimana che sarà particolarmente importante soprattutto nell'evolversi dei rapporti all'interno di alcune coppie, come quelle di Diego e Rossella e Guido e Mariella.

Un Posto al Sole, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Vittorio è preso da Anita, ma cerca di soffocare il forte sentimento che prova per lei. Proseguono intanto le vicende di Patrizio, la cui mancanza di umiltà è sempre più un problema.

E mentre Giovanna ce la mette tutta per far emergere la verità su Gaetano, così da assicurarlo alla giustizia, Diego e Rossella sono sempre più vicini. Le condizioni del primo vanno man mano peggiorando: deve ricoverarsi d'urgenza per la sostituzione della valvola aortica.