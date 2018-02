Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 5 al 9 marzo 2018

Nuova settimana in compagnia dei protagonisti di “Un Posto al Sole”. Ecco nel dettaglio cosa ci riservano i prossimi appuntamenti. La seguitissima soap di Rai 3 va in onda come sempre dal lunedì al venerdì alle 20.40

Un Posto al Sole, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Importanti novità in arrivo per Franco e Angela. Sempre più vicini dopo tutto quanto è loro accaduto nelle ultime settimane, inizialmente vogliono prendersi del tempo, poi decidono di sposarsi quanto prima. Il primo si prepara a salutare Peppino per tornare a vivere con lei e la figlia.