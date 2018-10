Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 29 ottobre al 2 novembre 2018

Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di 'Un Posto al Sole'. Colpi di scena, intrighi amorosi e veleni al centro delle prossime puntata, in onda dal 29 ottobre al 2 novembre. L'appuntamento è come sempre dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.45 su Rai 3. Ecco tutte le anticipazioni.

Un Posto al Sole, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Drammatica la situazione di Marina. La donna è in coma ed Elena ed Alice sono preoccupatissime per la sua vita.

Vera viene intanto dimessa dall'ospedale. Sul suo futuro c'è l'ennesima disputa tra Ferri e Valerio. Il primo vorrebbe farla curare all'estero, così decide di portarla in una clinica in Svizzera. Il secondo fa di tutto per osteggiarli. Tra Valerio e Elena inizia a crearsi qualcosa: i due diventano sempre più intimi.

Raffaele riesce a mettere pace tra Diego e Beatrice, dopo che proprio lui aveva (non volendo) fatto scoppiare la lite.

Renato si offre di ospitare Niko e Susanna. L'idea è quella di farli stare a casa sua, dividendo l'appartamento in due. I ragazzi sono entusiasti, ma bisogna convincere Manlio.

