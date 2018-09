Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 17 al 21 settembre 2018

Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di 'Un Posto al Sole'. Amori, veleni ed intrighi al centro delle puntate in onda da lunedì 17 a venerdì 21 settembre 2018. L'appuntamento con la fortunata soap ambientata a Napoli è, come sempre, a partire dall 20.45 su Rai 3.

Un Posto al Sole, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Mentre Valerio mostra un forte interessamento verso Elena, una convinzione si fa largo in Ferri: crede che Morace sia l'amante di Vera, così decide di provocarlo nel circolo dove lavora come cameriere.

Intanto Otello chiede a Filippo i soldi che ha investito indietro e finisce per metterlo sotto pressione, questo perché si sta facendo prendere dal gioco. Questi, pur di restituirgli il denaro, prende una decisione molto difficile. Viene scoperto da Serena.