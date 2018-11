Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 19 al 23 novembre 2018

Settimana ricchissima di colpi di scena in arrivo, per i protagonisti di Un Posto al Sole, quella in onda dal 19 al 23 novembre 2018. L'appuntamento con la fortunata soap ambientata a Napoli è, come sempre, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20.45 su Rai3.

Un Posto al Sole, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Mentre Marina e Ferri tramano nell'ombra contro le imprese Viscardi, Valerio è sconvolto dalla notizia che Vera e Roberto vogliano sposarsi.

Il padre di Vera inizia intanto anche ad interrogarsi, una volta scoperta la verità su di lei, se raccontare tutto alla polizia e scagionare Alberto per la morte di Veronica. Tutto questo mentre è sempre più preso, ricambiato, nella relazione che ha con Elena.

Giulia ha una cattiva notizia da Adele: questa non vuole più occuparsi della ristrutturazione della casa di Renato perché ci possano vivere Niko e Susanna. Capisce subito cosa c'è sotto, ovvero l'influenza di suo marito Manlio.

Intanto Alex viene costretta da Vittorio a trasformarsi in una sorta di detective privato. Lui vuole sapere se Anita lo sta tradendo con Ivan. Maretta tra Patrizio e Arianna, il tutto a causa di un cavillo contrattuale.