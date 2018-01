Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal primo al 5 gennaio 2018

Il nuovo anno non si può aprire senza le nuove puntate di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni della soap opera, in onda ogni sera dal lunedì al venerdì alle 20.40 su Rai 3.

Lunedì 1 gennaio 2018

Notte di Capodanno inusuale per Guido, afflitto e infelice, ma consolato da Raffaele. A palazzo Palladini ognuno reagirà diversamente al nuovo anno appena giunto.

Martedì 2 gennaio 2018

Chef Parade sta per andare in onda, Raffaele ed Ornella hanno in serbo una sorpresa importante per Patrizio. Diego è tornato, ma c'è qualcosa che non va, un segreto celato che deve venire fuori.