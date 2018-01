Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 15 al 19 gennaio 2018

Pathos alle stelle nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, con i Poggi al centro di vicende particolarmente difficili. La soap va in onda ogni sera dal lunedì al venerdì alle 20.40 su Rai 3. Ecco cosa ci riservano gli appuntamenti in arrivo.

Un Posto al Sole, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Bianca, insieme a Giovanna, è stata rapita, e sono momenti di grande ansia per la famiglia Poggi. La mobilitazione è forte per ritrovare le due bambine. Nella concitazione del momento, Angela rivela a Franco che il compagno di Valentina è Gaetano Prisco, scatenando la sua reazione: gli si scaglia contro, ma Gaetano non ammette alcuna responsabilità sulla vicenda.

L'autore del rapimento, Salvo, intanto avanza insieme ai suoi complici la richiesta di riscatto. Una cifra che Gaetano si rifiuta di pagare, ma non Renato. Il nonno di Bianca chiede quindi un aiuto economico a Marina e Roberto. La vicenda lascia tutti sconvolti. Le preoccupazioni di Raffaele convincono Diego a tornare a casa.