Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 22 al 26 gennaio 2018

Settimana ricca di tensione per i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda ogni sera dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.40. Vediamo nel dettaglio cosa ci riservano i prossimi appuntamenti.

Un Posto al Sole, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Franco Boschi studia un piano per liberarle e far loro salva la vita. Il compito più difficile spetta a Giulia, che deve consegnare il riscatto.

Intanto Marina prende molto male un articolo di giornale che, dopo il premio ricevuto, non rende il giusto merito alle sue capacità imprenditoriali.

E mentre Filippo accetta di fare investimenti per conto di Otello (che però lo tartassa con le sue ansie dopo l'importante passo intrapreso), Patrizio è in difficoltà: non riesce in alcun modo a trovare lavoro a Milano e prova a riavvicinarsi a Rossella.