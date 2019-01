Lunedì 28 gennaio torna ‘Un posto al sole’ con le sue nuove avvincenti puntate basate sugli amori, le passioni, gli intrighi dei suoi protagonisti.

Per i fedeli telespettatori delle avventure dei personaggi che gravitano attorno a Palazzo Palladini, ecco le anticipazioni delle prossime puntate, in onda da lunedì 28 gennaio a venerdì 1 febbraio 2019,come sempre, a partire dalle 20.45 su Rai 3.

Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 28 gennaio al 1° febbraio 2019

Valerio nasconde un segreto e sarà Elena a scoprirlo. Intanto Vittorio ha incaricato Alex di spiare Anita.

Elena ha un malore e scopre subito il motivo. Avviserà Valerio?

Michele deve sottostare ai voleri di Scheggia e serpeggia il dubbio che possa arrivare un nuovo video.