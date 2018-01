Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dall'8 al 12 gennaio 2018

Non finiscono mai le sorprese per i protagonisti di Un Posto al Sole. Tanti i colpi di scena attesi nelle prossime puntate, in onda da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio 2018. L'appuntamento con la famosissima soap è come sempre su Rai 3 alle 20.40. Vediamo nel dettaglio cosa ci riservano i giorni a venire.

Un Posto al Sole, ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Diego pare sembra voler confidare le preoccupazioni che nutre riguardo alla sua malattia, poi torna sulla sua decisione. Momenti difficili per Patrizio: stroncato da un prestigioso chef, si chiude e sfoga la sua frustrazione in famiglia. Un atteggiamento presuntoso che fa arrabbiare molto Raffaele.

Niko nel frattempo non segue il consiglio di Renato, e non torna a lavorare nello studio di Ugo. Difficoltà anche per Guido, più che mai insofferente alla gelosia di Mariella laddove invece apprezza la leggerezza di Cinzia.