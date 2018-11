Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 12 al 16 novembre 2018

Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di 'Un Posto al Sole'. Tanti i colpi di scena attesi nelle puntate in onda da lunedì 12 a venerdì 16 novembre 2018. L'appuntamento è, come sempre, a partire dalle 20.45 su Rai3. Ecco tutte le anticipazioni.

Un Posto al Sole, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Il piano di Marina e Ferri prosegue e pare avere successo. Nel frattempo Valerio prosegue la sua ricerca della figlia. Trova finalmente la clinica in cui Vera è ricoverata, e la mette in guardia su Roberto: la sua vicinanza a Ferri le sta facendo correre dei rischi.

La ragazza è molto scossa: le rivelazioni del padre la spingono a chiedere a Ferri di fare una scelta



Marina intanto fa di tutto per allontanare Elena e Valerio, il cui rapporto inizia a stringersi.

Sta nascendo un bel rapporto anche tra Giulia, di ritorno, ed Adele. Questa però è sotto pressione: teme che suo marito possa scoprire che sta aiutando segretamente la figlia Susanna e Niko a ristrutturare quella che diventerà casa loro.