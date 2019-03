Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 25 al 29 marzo 2019

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Un Posto al Sole? Ecco alcune anticipazioni ufficiali degli appuntamenti in onda da lunedì 25 a venerdì 27 marzo 2019. Come sempre, la storica soap ambientata a Napoli va in onda ogni giorno a partire dalle 20.45 su Rai Tre.

Anticipazioni Un Posto al Sole

Beatrice deve affrontare Diego, e parlargli di quanto è sentimentalmente confusa nei suoi confronti: Raffaele l'ha ormai scoperta e le dà un vero e proprio ultimatum.

Il confronto non finsice bene tra i due e si separano. Diego, a quel punto, inizia a concentrarsi duramente sul lavoro per dimenticarla.

Adele va avanti dopo quanto è accaduto con Manlio. Ad aiutarla, anche questa volta, è Giulia.

Intanto Franco è costretto sulla sedia a rotelle, ed è per lui molto difficile fare i conti con lo stato di forzata immobilità in cui si ritrova.

Michele tratta nella sua trasmissione radiofonica il tema bullismo, sensibilizzato dall'ennesimo episodio. Decide di coinvolgere il professor Scaglione nel programma, una scelta che scontenta alcuni studenti.