Imma Pirone, da ‘Un posto al sole’ alla ditta di pulizie di famiglia: “Aiuto mia madre”

I fan di ‘Un posto al sole’ hanno imparato a conoscere Imma Pirone come Clara, new entry nel cast della soap di Rai Tre nei panni della cameriera del temuto Alberto Palladini interpretato da Maurizio Aiello. Ma conoscendo la sua storia personale, ecco che si vengono a conoscere delle somiglianze con il personaggio della fiction ambientata a Napoli, dal momento che Imma, oltre a fare l’attrice, aiuta anche la madre nella piccola ditta di pulizie di famiglia.

Imma Pirone, la ‘Clara’ di ‘Un posto al sole’ aiuta la madre a fare le pulizie

Intervistata da Il Mattino, Imma Pirone ha raccontato di girare i condomini della zona vesuviana per pulire scale e ballatoi con la piccola ditta di pulizie di famiglia: “Aiuto mia madre che con la morte di papà, porta avanti l'impresa di pulizie da sola”, ha spiegato la 32enne di Torre del Greco: “È una piccola impresa di pulizie a conduzione familiare. Con la morte di mio padre, la manda avanti solo mia madre, che però si affatica molto. È un lavoro duro. Io non ce la faccio a vederla così stanca, soprattutto man mano che passano gli anni, e ogni volta che posso vado con lei nei condomini e la aiuto a pulire. Non mi vergogno. Anzi, lo faccio a testa alta. È un lavoro umile e dignitoso".

Imma ha spiegato di avere una famiglia molto numerosa (“Siamo sette figli, sei ragazze e un ragazzo”) ma piena di coraggio e determinazione: “Abbiamo sempre vissuto in povertà ma con dignità. Mio padre e mia madre, pulendo le scale nei condomini, hanno portato avanti la famiglia. Con fatica, chiaramente. Ma ci hanno insegnato a non mollare”, ha aggiunto Imma, che ha perso il padre nove anni fa. “Io ho tanti sogni ma la testa è ben salda sulla testa”, ha precisato ancora l’attrice: “Vivo con mia madre e mia sorella a Ercolano, mi sento torrese per Dna e sangue, sogno il cinema, la recitazione, sono pronta a qualunque sacrificio ma la mia famiglia non la mollo”.

La carriera di Imma Pirone

La carriera di Imma Pirone è partita con la partecipazione a "I love Paris/C’est Magnifique", videoclip del brano di Peppino Di Capri. In seguito è stata nel corpo di ballo di "Ombrelloni" e di "Made in Sud". Ha vinto un premio al Festival Internazionale di Salerno per il suo ruolo nel film "Il manutentore". È riuscita anche a strappare una piccola parte in "Loro", l'ultimo lungometraggio di Paolo Sorrentino.