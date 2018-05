Festa grande per "Un Posto al sole": venerdì va in onda la puntata numero 5000

Un Posto al Sole taglia un prestigioso traguardo. La soap opera opera di Rai 3 si guadagna il titolo di soap italiana più longeva. La telenovela ambientata a Palazzo Palladini, infatti, raggiunge, dopo 21 anni e mezzo (la prima puntata andò in onda il 21 ottobre 1996) il record delle 5000 puntate.

La ricorrenza avverrà venerdì 11 maggio, quando RaiTre manderà in onda una puntata speciale, "Blocco 5000", della durata di un'ora. In questi giorni sul set gli attori si lasciano fotografare con un cartello che ricorda le 5000 puntate della soap più amata a Napoli e non solo. Vi proponiamo alcuni scatti.