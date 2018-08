Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 27 al 31 agosto 2018

Torna l'appuntamento con 'Un Posto al Sole'. Dopo la pausa estiva, l'amata soap ambientata a Napoli ricomincia da lunedì 27 agosto a venerdì 31. La messa in onda è come sempre a partire dalle 20.40 su Rai 3. Ecco tutte le anticipazioni, tra amori, liti ed intrighi.

Un Posto al Sole, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Elena è in difficoltà a causa della proposta che le fanno Niko e Susanna in vista del processo a Enriquez, ma non solo: Marco ritorna nella vita della figlia Alice, e di conseguenza anche nella sua. Tra i due il confronto è molto duro.

Raffaele torna dalle vacanze, e scopre che l'agosto trascorso da Diego a Napoli a lavorare non è stato poi così male, anzi pare abbia anche conosciuto una ragazza. Ha un'idea per farlo continuare a lavorare con lui. Anche Rossella e Patrizio tornano dalle vacanze e scoprono delle novità nella vita di Diego.