Lutto per Sara Ricci: il doloroso annuncio dell’attrice di ‘Un Posto al Sole’

Sara Ricci, l’attrice che nella soap di Rai Tre ‘Un posto al sole’ interpreta Adele Picardi, ha annunciato la morte del padre con un post su Instagram carico di tutto il dolore dettato dalla scomparsa dell’uomo 92enne e dalla consapevolezza di qualche rimpianto per non avergli detto addio “come dovevo e come meritavi”.

“Stanotte ci hai lasciati e con la morte nel cuore mi trovo a fare i conti con la mia coscienza e la consapevolezza di fare un lavoro di ......m.......che ti dilania, ti allontana dalle persone che ami,che ti rende egoista e autoriferito”, ha esordito l’attrice che evidentemente non ha potuto salutare il padre perché lontana per motivi lavorativi. “20 anni fa succedeva con mamma ......li ero in un altra città e lavoravo sul set di 'vivere' .....oggi sono qui a Roma nella stessa città ma coinvolta in uno stupido provino in inglese per una fiction russa......non ti ho salutato come dovevo e come meritavi, ma so che eri orgoglioso di me, della donna che sono diventata che ha cercato sempre dì mantenere i principi che mi avevi insegnato, amore, libertà, serietà, onestà, rispetto e comprensione dell’altro, del diverso del meno fortunato”, si legge ancora nel post scritto a corredo di una foto che la vede sorridente accanto al padre.

Lutto per Sara Ricci, il messaggio al padre scomparso: “Esempio di forza ed energia”

Sara Ricci ha poi proseguito il lungo post elencando le doti dell’uomo, “esempio di forza, energia, passione, curiosità e buon senso”. “Sei immenso Podus (come amavo chiamarti) e con la tua immutata ironia sarai sempre sui nostri sorrisi”, ha concluso riferendo un aneddoto che conferma la vitalità dell’uomo mostrata fino all’ultimo.

Chi è Sara Ricci

Sara Ricci, 50 anni, romana, ha iniziato la sua carriera di attrice nel 1990. Dopo alcune esperienze teatrali, esordisce nel cinema in Al di là delle nuvole per poi recitare in Fratelli coltelli e in Cosa c’entra con l’amore. Tra il 1999 e il 2007 raggiunge grande popolarità grazie al suo ruolo nella soap opera televisiva di Canale 5 Vivere. In seguito, partecipa ad alcuni episodi di varie serie televisive come Don Matteo, Provaci ancora prof., Il maresciallo Rocca. Dal 2018 Sara recita in Un posto al sole e ne Il paradiso delle signore.

Sentimentalmente, Sara Ricci è stata legata al conduttore Beppe Convertini con cui i rapporti sono rimasti ottimi. Attualmente è single.