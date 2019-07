Un Posto al Sole, Teresa non tornerà più: Carmen Scivittaro lascia la soap

Gli appassionati di ‘Un posto al sole’ se lo chiedono da mesi: che fine ha fatto Carmen Scivitarro che nella popolare soap di Rai Tre interpreta Teresa Diacono? L’attrice, e dunque il suo personaggio, è uscita di scena più di un anno fa, a maggio 2018, lasciando nel pubblico il dubbio che prima o poi potesse tornare. Per motivare la sua lunga assenza, gli sceneggiatori hanno previsto che la compagna di Otello Testa si sia trasferita a Indica per assistere il padre, ma adesso la situazione pare definitivamente cambiata, appresa la decisione dell’interprete di non tornare più sulle scene.

Un posto al sole, Carmen Scivitarro (Teresa) lascia la soap

Secondo quanto appreso da Fanpage, Carmen Scivitarro non tornerà più a interpretare Teresa nella soap di Rai Tre ‘Un posto al sole’. Nei mesi scorsi si era diffusa la voce secondo cui l’attrice non versasse in buone condizioni di salute, ma la realtà sarebbe un’altra: Carmen Scivitarro avrebbe subito un grave lutto circa due anni fa, e per dedicarsi ai suoi affetti avrebbe deciso di abbandonare definitivamente le scene. Per questo motivo il nome e il volto dell'attrice è scomparso anche dai titoli di testa della soap opera più longeva d'Italia e nelle prossime puntate il personaggio di Otello apprenderà che Teresa ha deciso definitivamente di non tornare più a Napoli.