Un posto al sole, torna Diego: l'attore lontano dal set per motivi di salute

Un posto al sole dà il bentornato a uno dei suoi protagonisti più amati. Francesco Vitiello, che nella soap interpreta Diego Giordano, figlio di Raffaele, torna sul set dopo una lunga assenza, e porterà scompensi nel rapporto tra Raffaele e Patrizio, come fa sapere Napoli Today.

L'attore è stato costretto ad abbandonare la soap a causa di una forma di alopecia, come ha svelato in una recente intervista a Vanity Fair, e non perché colpito da leucemia, come si era ipotizzato: "Era solo un'alopecia che, per quanto rognosa e difficile da gestire, non mi ha mai messo in pericolo di vita. E' iniziata a quindici anni, dopo un anno che ero a Upas. Era una forma molto blanda, ma con gli anni è andata via via peggiorando fino a coinvolgere tutto il mio corpo. Mi sono trasformato in qualcos'altro e non è stato facile da accettare, soprattutto all'inizio".

Vitiello ha fatto il suo ingresso nella soap nel lontano 1996, quando aveva appena quindici anni, per poi abbandonarla e tornare a più riprese. "Quando fai una cosa per così tanti anni è come se ti appartenesse - ha spiegato - così, quando si è palesata la possibilità di ritornare, non ci ho pensato due volte".