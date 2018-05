Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 21 al 25 maggio 2018

Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di Un Posto al Sole. Tanti i colpi di scena attesi nelle puntate in onda da lunedì 21 a venerdì 25 maggio 2018. L'appuntamento con l'amata soap ambientata a Napoli è come sempre su Rai 3 a partire dalle 20.40.

Un Posto al Sole, anticipazioni: cosa accadrà nelle prossime puntate

La tensione è alle stelle. Luca Grimaldi vuole salvare sua figlia, e arriva a Napoli per incontrare Vittorio. Il confronto tra i due è durissimo, poi però l'uomo scopre che Anita non vuole disintossicarsi.

Nel frattempo, sono drastici i tagli nei Cantieri voluti da Ferri, e le tensioni tra Marina e Roberto crescono a dismisura proprio alla vigilia della loro partenza per Montecarlo.