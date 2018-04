Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 23 al 27 aprile 2018

Ancora una settimana in compagnia dei protagonisti di "Un Posto al Sole". Tante le novità attese per le puntate in onda da lunedì 23 a venerdì 27 aprile 2018. Ecco nel dettaglio cosa ci riservano i prossimi appuntamenti. L'amata soap ambientata a Napoli va in onda come sempre su Rai 3, dal lunedì al venerdì, alle 20.40.

Un Posto al Sole, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Lo studio dell'avvocato Enriquez è al centro di una settimana ricca di colpi di scena e rivelazioni.

Innanzitutto si teme per Beatrice, che finisce in ospedale. Il suo datore di lavoro pare interessato alla sua salute, ma non è così: un comportamento che rende Elena sempre più disgustata dal comportamento dell'avvocato.