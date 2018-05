Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 7 all'11 maggio 2018

Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di Un Posto al Sole. Tante le novità attese nelle puntate in onda da lunedì 7 a venerdì 11 maggio 2018. Ecco nel dettaglio cosa ci riservano i prossimi appuntamenti. Come sempre, la soap va in onda ogni giorno a partire dalle 20.40 su Rai 3.

Un Posto al Sole, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Le vicende dei Cantieri e dello studio legale Enriquez sono al centro delle avvincenti nuove puntate di Upas.

Innanzitutto Niko e Susanna convincono Elena che deve denunciare Enriquez, questo mentre l'avvocato continua a molestare la sua sottoposta. Servono testimonianze: lei cerca di incastrarlo registrando una delle loro conversazioni, ma l'avvocato è molto furbo e non cade nel tranello.