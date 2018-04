Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 30 aprile al 4 maggio 2018

Una nuova settimana in compagnia con i protagonisti di "Un Posto al Sole". Tante le vicende attese nelle puntate in onda dal 30 aprile al 4 maggio prossimo. L'appuntamento con la famosa soap targata Rai ambientata a Napoli è come sempre dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle 20.40.



Un Posto al Sole, anticipazioni prossime puntate

Il dramma di Anita è al centro della settimana. La ragazza ha un problema molto serio. Mentre Andrea e Arianna sono furiosi perché la ragazza ha rovinato la parete del Vulcano con il suo murale. Vittorio prova ad aiutarlo, ma si rende conto di qualcosa di molto grave che la riguarda: è dipendente dall'eroina.

Filippo continua a portare avanti il suo ufficio segreto in cui si dà al trading online. In zona però incontra Giulia, e la cosa gli fa temere la sua bugia possa venire scoperta.