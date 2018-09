Al via domani 'Una pallottola nel cuore 3' con Gigi Proietti: tutte le anticipazioni

Gigi Proietti torna in tv nei panni di Bruno Palmieri, giornalista di cronaca specializzato in casi irrisolti, nella terza serie di “Una pallottola nel cuore”, in onda dall’11 settembre su Rai1. Nei sei film-tv si toccano vari temi di attualità, fra cui quello dell’immigrazione: nella prima puntata, infatti, Palmieri indaga sull’incendio di un Centro di Identificazione e Espulsione in cui muoiono cinque stranieri. Nella serie, parallelamente, si narrano le vicende della famiglia del protagonista, a partire da quelle della figlia Maddalena, diventata vicedirettore del suo giornale, interpretata da Francesca Inaudi.

“E’ una serie costruita su Proietti e per Proietti, che si occupa di cold case che hanno a che fare con la memoria e il senso di giustizia” ha affermato il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta alla presentazione della serie.

Proietti: "Interpreto un giornalista all'antica"

Proietti, a proposito del suo ruolo, ha ironizzato: “In televisione se vuoi fare successo puoi fare soltanto il prete, il carabiniere o il dottore. Beh, abbiamo aggiunto un personaggio: il giornalista – ha detto – Bruno Palmieri è un giornalista un po’ ante litteram, all’antica diciamo, che cerca la verità. E io non credo che ci sia qualche giornalista che non la cerchi.. O ce n’è?”.

In “Una pallottola nel cuore 3”, ambientato a Roma, c’è l’aspetto investigativo, ci sono storie legate alla realtà, ma anche l’azione, i colpi di scena, la commedia, e la narrazione delle vicende umane dei tanti personaggi, comprese quelle di due adolescenti. Non solo un giallo, quindi, ma un mix di temi e toni diversi. Il regista Luca Manfredi ha detto: “In questa serie i casi sono più forti e appassionanti. Cè una dose maggiore di poliziesco, di colpi di scena, di sterzate noir nella regia, ed è diretta anche ad un pubblico più giovane”.