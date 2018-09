"Una pallottola nel cuore 3", le anticipazioni della seconda puntata

Gigi Proietti torna in tv nei panni di Bruno Palmieri, giornalista di cronaca specializzato in casi irrisolti, nella terza serie di "Una pallottola nel cuore". Sei puntate in cui non c'è solo azione e commedia, ma si toccano vari temi di attualità fra cui quello dell'immigrazione. Parallelamente si narrano le vicende della famiglia del protagonista, a partire da quelle della figlia Maddalena, diventata vicedirettore del suo giornale, interpretata da Francesca Inaudi.

Nel cast della fiction, firmata da Luca Manfredi, anche Marco Mazzocca, Mariella Valentini, Paola Minaccioni, Ruben Rigillo, Blu Yoshimi, Michele De Virgilio, Carlotta Proietti, Giulia Bevilaqua, Giovanni Scifoni e Sergio Assisi.

"Una pallottola nel cuore 3", seconda puntata: le anticipazioni

L'omicidio di Enrico è un colpo tremendo per tutti, in particolar modo per sua figlia Francesca, affezionatissima al padre. Anche Maddalena, che con Enrico in passato aveva avuto una relazione, non riesce a darsi pace. A Roma arriva anche la madre di Enrico, Veronica, uno stimato avvocato decisa a far luce su quanto accaduto a suo figlio. Tutti, a partire da Bruno, cominciano ad indagare ogni possibile pista, per assicurare alla giustizia l'assassino del giovane poliziotto.