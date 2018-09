Ascolti tv, bentornato Proietti: oltre 4 milioni per "Una pallottola nel cuore"

La prima puntata della fiction in cui l'attore romano interpreta un giornalista di cronaca alle prese con vecchi casi irrisolti, è stata vista da 4.310.000 telespettatori pari al 20,8% di share , raddoppiando la partita di Nations League Spagna-Croazia che su Canale 5 ha ottenuto 2.183.000 telespettatori e il 9,8% di share. Terzo gradino del podio per "#cartabianca" su Rai 3 che ha conquistato 1.411.000 telespettatori e uno share del 7,4%.

Gigi Proietti torna in prima serata. E si vede. "Una pallottola nel cuore 3" , in onda su Rai 1, si aggiudica il prime time di martedì 11 settembre.

Guarda anche

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Nella serie in quattro puntate "Una pallottola nel cuore 2" Gigi Proietti rientra nella redazione da dove partono le sue indagini: tenace, ironico, infaticabile ,percorre in lungo e largo le strade di Roma per far luce sui misteri