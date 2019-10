Una Vita in Bianco con Giulia De Lellis, il primo minuto della quarta puntata in anteprima (VIDEO)

(Nel video in alto, il primo minuto della quarta puntata di 'Una Vita in Bianco')

Una nuova avventura per Claudia, Sam e Teo, i tre coinquilini della divertente webseries 'Una Vita in bianco', con protagonisti Giulia De Lellis, Ludovica Bazzaglia e Luca Turco. Dopo aver scoperto, nei primi tre episodi, come sopravvivere al primo appuntamento, quali sono i segreti per rialzarsi dopo la fine di una relazione e in che modo affrontare un esame universitario alle porte, stavolta i ragazzi si trovano alle prese con il mondo dei social network. "È giusto giudicare una persona solamente da ciò che pubblica online?", si domanda Claudia all'inizio della quarta puntata, disponibile domani, giovedì 31 ottobre, a partire dalle 16, su WittyTv. Tra emozioni, disavventure, equivoci e colpi di scena, anche questa volta i protagonisti ci coinvolgeranno in un racconto assolutamente da non perdere.