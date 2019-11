Roberto Valbuzzi è 'Uno chef in fattoria' su Food Network

Dopo il successo di 'Cortesie per gli ospiti', Roberto Valbuzzi debutta con la sua prima trasmissione 'in solitaria'. Si tratta di 'Uno Chef in Fattoria', nuovo programma in onda dal 18 novembre alle 22 in prima tv assoluta su Food Network, canale 33 del digitale terrestre, che racconta la vita quotidiana di un giovane chef che di sera guida la sua brigata e di giorno un trattore.

Nelle insolite vesti di contadino, Valbuzzi fa entrare lo spettatore a ‘casa sua’, attraverso il racconto dei luoghi a lui familiari: un viaggio da Varese alla Valtellina, insieme alle persone a lui care, alla scoperta dei prodotti tipici del territorio in cui è nato; materie prime che utilizza nella cucina del suo ristorante. Tra fattoria, ristorante e famiglia, in ogni puntata ci sarà anche spazio alle ricette con ingredienti particolari raccolti nel suo orto o tipici del territorio.

'Uno Chef in Fattoria' (8 episodi x 60’) è prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia. Il programma sarà disponibile anche su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play).