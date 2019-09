‘Uno Mattina’ riparte senza Benedetta Rinaldi, i fan insorgono: “Ci manchi”

E’ ripartito oggi, lunedì 9 settembre, lo storico contenitore di Rai Uno ‘Uno Mattina’ nella sua versione classica che ha esordito nella nuova stagione televisiva con gli stessi conduttori della parentesi estiva Roberto Poletti su Valentina Bisti. Sui social, però, non sono mancati i telespettatori delusi dall’assenza di Benedetta Rinaldi che nelle ultime due edizioni aveva egregiamente affiancato Franco Di Mare con professionalità, competenza e simpatia. Il cambio di guardia alla conduzione del programma era stato già reso noto a luglio scorso con la presentazione dei palinsesti Rai, ma ciò non ha comunque alleviato il malcontento di quanti hanno voluto inviare i loro messaggi di affetto alla ex conduttrice, autrice di un amaro sfogo sulla sua estromissione.

I messaggi d’affetto per Benedetta Rinaldi fuori da’Uno Mattina’

“Iniziare la settimana è più faticoso senza la compagnia di Benedetta Rinaldi”; “Pago il canone Rai ma sono costretto a fare zapping su altre emittenti”; Saranno mattinate faticose alla ricerca di cose interessanti”; “Già ci manchi”: questi sono alcuni dei pensieri degli utenti ritwittati da Benedetta Rinaldi sul suo profilo Twitter, luogo virtuale che sta fungendo da muro per esprimere la contrarietà all’esclusione dalla trasmissione di Rai Uno della giornalista che, dopo la prima amareggiata reazione espressa qualche mese fa, è tornata sulla questione rispondendo a un utente.

“Non sono depressa! Per carità. Non è stato un bel periodo ma ho speranza per il futuro e il gusto della sfida. La ruota gira. E in fretta!”, ha assicurato Benedetta a chi le faceva un in bocca al lupo per il futuro professionale che in tanti si augurano possa di nuovo coincidere con un nuovo programma televisivo che premi la sua bravura.

Carissimo! Non sono depressa! Per carità. Non è stato un bel periodo ma ho speranza per il futuro e il gusto della sfida. La ruota gira. E in fretta! — Benedetta Rinaldi (@benerinaldi) 1 settembre 2019





@benerinaldi sono molto delusa che non le sia stato confermato un programma nel nuovo palinsesto RAI. Ho mandato un messaggio in tal senso alla Rai.

Spero che altri canali si avvalgano delle sue ottime capacità.Cordialita' — lararo772 (@lararo772) 8 settembre 2019





In bocca al lupo🌹, anche se mi dispiace moltissimo per @benerinaldi 🌹l'esclusa illustre dau palinsesti di mamma #Rai, purtroppo😢 — Bonte Herman (@Errman63) 8 settembre 2019





Pago il canone Rai ma sono costretto a fare zapping su altre emittenti.Saranno mattinate faticose alla ricerca di cose interessanti.Nuovo palinsesto al via,ma senza di me.Contero' zero,ma chissà quanti come me.Un abbraccio a @benerinaldi e @francodimare. Mi mancherete. pic.twitter.com/I7ml2sETMg — cacciuta (@cacciuta) 9 settembre 2019