La Rai sceglie la coppia estiva: Ossini-Bisti al timone di "Uno Mattina Estate"

Al via da lunedì 4 giugno "Uno Mattina Estate", che quest'anno avrà al timone una nuova coppia formata da Massimiliano Ossini e Valentina Bisti. Un'annata d'oro per il conduttore, che dopo "Linea Bianca" e "Mezzogiorno in famiglia" si conquista il terzo programma della stagione in Rai.

Il famoso contenitore di attualità, realizzato in collaborazione con il Tg1, andrà in onda nella sua versione estiva su Rai 1 tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 6:45.

Cronaca, attualità, politica e costume, cultura e sociale con rubriche dedicate alle stelle, all'arte, alle tasche dei cittadini, alla salute ed una visuale sul bel territorio italiano saranno solo alcuni degli argomenti trattati in studio per tutta la stagione estiva.