Morto Ballandi, Milly Carlucci lo scopre in diretta: "Non avrei voluto saperlo così". E' polemica

Si è spento stamattina all'età di 71 anni Bibi Ballandi, storico produttore televisivo. Un lutto che ha scosso l'intero mondo della tv, tanto che sui social è già partito il tam tam di cordoglio dei vip. Milly Carlucci, storica collaboratrice di Ballandi e sua grande amica, lo ha saputo invece in diretta televisiva a "UnoMattina" Un episodio che sta suscitando non poche polemiche da parte dei telespettatori.

Milly è venuta a conoscenza del tragico evento dalle parole di Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi. La conduttrice, infatti, era ospite del programma mattutino di Rai 1 quando il collega le ha dato la notizia: "Dobbiamo dare una notizia che credo ti coinvolga, sto cercando un modo delicato di dirtelo. Però è delle 9.36. È morto all’età di 71 anni il produttore televisivo Bibi Ballandi che tu conosci bene. Forse non è un momento per chiederti un commento...". Lei si è lasciata andare ad una reazione di dolore piegandosi sulla sedia e, ospite successivamente di Eleonora Daniele a "Storie Vere", ha così replicato: "Non avrei voluto ricevere così la notizia". La Carlucci, perlatro, partecipava alla trasmissione proprio per promuovere la nuova edizione di "Ballando con le stelle", show del sabato sera prodotto dallo stesso Bibi, in partenza il prossimo 3 marzo.

Rabbia della rete: "Perché non attendere la pubblicità?"

Sui social è scoppiata la rabbia della rete. Tanti, infatti, gli utenti che ritengono inadeguata la scelta di comunicare in pubblico un fatto così delicato. "Bastava attendere la fine del blocco", scrive qualcuno. "Dirglielo in una pausa pubblicitaria sarebbe stato più normale", aggiungono altri. E c'è anche chi invoca provvedimenti da parte della direzione.

AGGIORNAMENTO - Lo staff di Milly Carlucci fa sapere su Twitter che la conduttrice è dispiaciuta di quanto avvenuto: "Milly è molto provata. Bibi era il suo produttore ma anche un caro amico. È dispiaciuta per il modo in cui ha ricevuto la tragica notizia. Lo svelamento del cast di @Ballando_Rai è rimandato andrà in onda solo @LEredita già registrata.Ciao Bibi come faremo senza di te?lo staff"

Penoso Franco Di Mare che dice "Scusa ma non potevamo non dirtelo". Ma cosa?! Bastava aspettare la fine del blocco per dirlo col dovuto tatto. — Michelangelo Torres (@Mic_Torres) 15 febbraio 2018