Uno Mattina, salta il collegamento e parte l’imprecazione: “Ma come caz** è possibile?”

L’esordio della versione autunnale di ‘Uno Mattina’ di oggi, lunedì 9 settembre, è stato segnato da una clamorosa gaffe arrivata nel bel mezzo della diretta del programma di Rai Uno.

Mentre la conduttrice Valentina Bisti affrontava il delicato caso di cronaca di Piacenza inerente l'omicidio di Elisa Pomarelli confessato da Massimo Sebastiani, la giornalista Carlotta Ricci con cui si tentava il collegamento con lo studio si è lasciata andare alla chiara imprecazione "Ma come caz** è possibile?", evidentemente suscitato dalle difficoltà tecniche insorte nel corso della diretta. Chiaro l’imbarazzo sul volto di Valentina Bisti che, tuttavia, ha proseguito senza soffermarsi sull’esclamazione. L'imprevisto, riferisce Adnkronos, sarebbe stato dovuto al fatto che l'inviata non era consapevole dell'audio rimasto aperto mentre il collegamento era saltato.

Partenza in salita, dunque, per il programma che anche per i prossimi mesi vedrà la coppia composta da Valentina Bisti e Roberto Poletti, già al timone in questi mesi estivi, con buona pace di quanti sentono la mancanza di Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare in queste ore destinatari di messaggi d’affetto.