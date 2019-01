Uomini e Donne, Andrea Cerioli in lacrime per la mamma

(Nel video sopra le parole di Giada, la sorella di Andrea Cerioli)

Una puntata emozionate quella di venerdì per Andrea Cerioli. Il tronista non sapeva che sua sorella Giada, qualche giorno prima, aveva incontrato Valeria Marini e le sue parole sono state un colpo al cuore per lui.

"Da bambino era estroversissimo, divertente - ha raccontato Giada - Oggi quello che vedi di Andrea è un aspetto di difesa, ma è rimasto quello da bambino. A casa è un fiume in piena, arriva e ti riempie tutta la casa". Poi il ricordo della mamma, morta quattro anni fa dopo una lunga malattia, e per Andrea in studio è stato impossibile trattenere le lacrime: "Mia mamma era la mamma con la M più grande possibile. Lei era complice, dolcissima, tenera. Quattro anni fa purtroppo è mancata, ma noi abbiamo vissuto otto anni dentro quel tumulto. Andrea era davvero piccolo. Ha lasciato un vuoto difficile da spiegare".

Un dolore immenso che hanno affrontato insieme e che li ha uniti ancora di più. "Abbiamo avuto lei e all'improvviso è come se avessimo zoppicato - ha spiegato Giada - ma a braccetto si cammina lo stesso. Noi siamo una cosa molto stretta. Non dico mai a mio fratello 'ti voglio bene', ma lo amo più della mia vita".