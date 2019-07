Uomini e Donne, provvedimento straordinario in estate dopo il caos sulle troniste Angela e Giulia

“Attenzione! Venerdì 26 luglio verranno pubblicate sul sito www.wittytv.it le interviste inedite di Angela e Alessio, Giulia e Manuel! Le ex coppie chiariranno i motivi della loro rottura dopo Uomini e Donne!”. Questo l’annuncio pubblicato oggi dalla produzione di ‘Uomini e Donne’ su Instagram. La redazione ha deciso di interrompere la pausa estiva del programma per un intervento straordinario che chiarisca i pettegolezzi seguiti agli addii-lampo tra le due coppie nate nel dating show in primavera. Tanti, infatti, i sospetti dei telespettatori: secondo qualcuno, i quattro protagonisti avrebbero partecipato esclusivamente per ottenere pubblicità e non per cercare davvero l’amore della propria vita, come dettato dal format.

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia: "Troppi pettegolezzi, intervisteremo le troniste"



“Come sapete – spiega Raffaella Mennoia, storia autrice del programma, in un video – Ci sono molte voci che girano sul web a proposito delle rotture tra Angela ed Alessio e Manuel e Giulia. Proprio per questo noi della redazione abbiamo deciso di fare chiarezza parlando con i diretti interessati. Nei prossimi giorni saranno loro a raccontarci come sono andate realmente le cose. Le interviste saranno pubblicate su Witty.it”.

Gli addii-lampo tra Giulia e Manuel e Angela ed Alessio

Come i fan più accaniti della trasmissione avranno notato, infatti, solamente una delle coppie nate quest'anno resiste ancora, ovvero quella composta da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Le altre due, Giiulia e Manuel e Angela e Alessio, si sono lasciate appena qualche settimana dopo la fine del gioco, peraltro non senza rancori. Angela, in particolare, è già fidanzata con un altro ragazzo, Kevin Bonifazi, calciatore della Nazionale Italiana Under 21.