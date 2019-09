Uomini e Donne, torna Anna Tedesco: "Ho avuto problemi di salute, ma non l'ho detto"

Dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo, Anna Tedesco fa ritorno in tv. Nella puntata di 'Uomini e donne' in onda ieri pomeriggio la Dama del Trono Over ha spiegato le ragioni che l'hanno portata ad allontantanarsi dalla scena pubblica e ha smentito ancora una volta che durante l'estate possa essere nata una relazione con Giorgio Manetti.

Anna Tedesco e i problemi di salute

Il ritorno di Anna, professione bagnina ed istruttrice di nuoto, è ufficiale. E Gianni Sperti non ha perso occasione per punzecchiarla con sarcasmo sulla love story con Giorgio. "Alcune volte, escono dalla porta e rientrono dalla finestra... Come mai, sei tornata?", ha detto l'opinionista. E lei: "Ho avuto dei problemi di salute che non ho detto. E sono andata via anche per quello che tu dicevi. Tu hai detto che chi è "sporco", scappa. Io ho sempre detto la verità su Giorgio. Sono pulita. Queste sono cose vecchie. Posso oggi cominciare da me? E sono ancora amica di Giorgio..."

Anna e Giorgio

Ma Gianni, si sa, è un provocatore e ha rincarato la dose. "Non è stato carino sentirsi dire di avere la coscienza sporca - prosegue Anna - Lo ripeto per l'ultima volta: non ho mai avuto una relazione con Giorgio. Io voglio andare avanti. Giorgio non è più presente nel programma e, quindi, nessuno può più attaccarsi a questa cosa. Basta. Giorgio è un amico e resterà un amico. Ho tanti amici uomini e mi trovo bene con loro". Non solo. La 52enne di Gubbio ha confermato di avere tuttora rapporti non solo con Giorgio, ma anche con la sua attuale compagna. "Sì, vedo lui e anche lei. Non c'è niente di male. Abbiamo mantenuto i rapporti perché io credo nell'amicizia. Mi hanno invitato in un'occasione e io ho accettato".

Ed ora, da mamma single (di Maicol, avuto dal precedente matrimonio durato 18 anni), torna a cercare l'amore nel dating show condotto da Maria De Filippi, laddove c'ha provato per ben due anni fino al 2017, collezionando solo delusioni con Giorgio Manetti e Luca Ruffini. Che sia la volta buona?