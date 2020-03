Il Coronavirus rivoluziona Uomini e Donne: i concorrenti in onda da casa, aboliti i balli

Il Coronavirus non ferma Uomini e Donne , almeno per ora. Dopo le misure restrittive imposte dal governo su spostamenti e distanza di sicurezza, il dating show condotto da Maria De Filippi ha preso le dovute precauzioni, come vedremo nella puntata in onda oggi, a partire dalle 14.10 su Canale 5, che vedrà protagonisti i Cavalieri e le Dame del Trono Over. A riportare le anticipazioni è il sito Gossip e Tv. "Ricordiamo che la puntata è stata registrata domenica 8 marzo - si legge - quando l’Italia non era ancora tutta zona rossa". E' quindi probabile che ulteriori provvedimenti saranno presi dalla squadra di De Filippi a proposito delle prossime puntate.

Uomini e Donne e le misure per Coronavirus

Anzitutto, non tutti i protagonisti della trasmissione saranno in studio. Tra questi Gemma, Veronica, Armando, Anna, Valentina A. e Andrea. Come è noto, per rallentare il contagio del Coronavirus, è necessario mantenere la distanza di un metro con le altre persone. E proprio per questo, vedremo che in studio i posti sono limitati, con le sedie posizionate a debita distanza. Aboliti anche i balli. Barbara De Santi e Rosario, invece, partecipano alla puntata ma tramite un collegamento da remoto da casa. La puntata inizia con Gemma al centro. De Filippi fa sapere che la dama torinese è un po’ triste perché priva di corteggiatori e lei, di tutta risposta, scoppia in lacrime. Inutile dir che Tina Cipollari, opinionista e sua acerrima nemica, ne approfitta per attaccarla. Il resto della puntata sarà in onda a partire dalle 14.10 su Canale 5.