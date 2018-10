RETROSCENA | Uomini e donne: nessun ritorno di Costantino, gli autori pensano ad un altro ex tronista

Nessun ritorno al passato per Costantino Vitagliano. Non è lui l'ex tronista che 'Uomini e donne' vorrebbe richiamare in studio dopo anni di assenza, bensì un altro fortunato collega.

Stando a quanto apprende Today, infatti, Costantino non sarà impegnato in nessuno dei progetti televisivi di cui si vocifera: né in un 'flashback' nella trasmissione condotta da Maria De Filippi, che lo consegnò al successo nel lontano 2003 insieme alla ex fidanzata Alessandra Pierelli; e tantomeno nel chiacchierato 'Grande Fratello Vip' albanese - sarebbe la sua seconda volta dopo il GF VIP italiano - dove è ormai certo che non farà il suo ingresso.

Questo però non significa che il pubblico di 'Uomini e donne' dovrà rinunciare ad un tuffo nel passato. Sembra infatti che gli autori stia valutando il 'rimpatrio' di un'altra vecchia conoscenza del programma: un ex tronista che, nel frattempo, ha vestito anche i panni di tentatore a 'Temptation Island'... Chi sarà?