Francesco Chiofalo in sala operatoria, arriva la dedica di 'Uomini e donne'

"Con il pensiero siamo tutti con te, forza Francesco. #andràtuttobene". Con queste parole 'Uomini e Donne' ha voluto esprimere la sua vicinanza a Francesco Chiofalo, l'ex concorrente di 'Temptation Island' che in queste ore si trova sotto i ferri per un intervento chirurgico al cervello reso necessario dopo aver scoperto un tumore.

Nel pomeriggio di oggi, la produzione di 'UeD' ha scritto un messaggio in sostegno del 29enne romano. A firmarlo è Raffaella Mennoia, storica autrice di entrambe le trasmissioni Fascino PGT (la società di produzione fondata da Maria De Filippi). Poche parole ma cariche di affetto.

Al momento, non si ha alcuna notizia ufficiale circa l'andamento dell'operazione. Sul profilo Instagram del ragazzo, l'ultimo messaggio risale a questa mattina, quando la famiglia ha voluto comunicare la situazione ai fan: "Francesco è entrato alle 9 in sala operatoria per l'asportazione chirurgica del tumore al cervello - si legge nel post - L'operazione è molto lunga. Appena saremo a conoscenza dell'esito ve lo comunicheremo al più presto tramite igstories su questo profilo. Grazie per l'affetto che gli avete dimostrato in questi giorni difficili. La famiglia".

Chiofalo ha comunicato ai fan di dover affrontare il grave problema di salute prima di Natale. "Ho scoperto di avere un tumore al cervello a 29 anni - ha spiegato in una Instagram Stories - Dovrò sottopormi ad una operazione di 18 ore e dopo 10 ore un’operazione viene considerata rischiosa. L’intervento comporta "l’80% di rischi di invalidità permanente, tipo cecità, paralisi, demenza".