Il padre dell’ex tronista Antonello Zara chiede giustizia a 10 anni dalla morte del figlio

Dieci anni fa, il 7 agosto 2008, l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ Antonello Zara perdeva la vita in un incidente stradale mentre viaggiava a bordo di uno scooter in Sardegna. Fatale fu il violento impatto contro una vettura che viaggiava ad alta velocità contromano.

In occasione dell’anniversario della morte del giovane 31enne, Valter Zara, il padre dell’ex protagonista del programma di Maria De Filippi, ha rilasciato un’intervista al tg Studio Aperto.

“Sono dieci anni che mi faccio delle domande e nessuno mi ha mai risposto. Non ho mai visto in faccia chi ha ammazzato mio figlio”, si è sfogato l’uomo che ha ripercorso la dinamica del tragico incidente per il quale è stato ritenuto responsabile un giovane 22enne, condannato ad una multa 231 euro e a un anno di reclusione con pena sospesa.

“Lui era sul rettilineo. Questa macchina, per me, è andata a sbattere contro un muretto e dopo ha preso in pieno Antonello. Mezz’ora dopo Antonello non c’era più”, ha dichiarato Valter Zara.

L'uomo è convinto che se i soccorsi fossero arrivati in tempo, Antonello avrebbe avuto più possibilità di salvarsi: "Non ha mai chiamato i soccorsi (…) Bastava chiamare il 118 e forse mi sarei portato via Antonello in carrozzella”, ha detto ancora l’uomo.

"Il tempo dicono che riesca ad alleviare il dolore, per me invece è come se fosse successo adesso, ieri. E succederà ancora domani. È una ferita tutti i giorni”, ha confidato ancora Valter Zara: “Ho cercato di percorrere tutti quei locali che lui frequentava per lavoro o quella spiaggia dove lui andava a fare il bagno. Sono andato a fare il bagno anch'io. Tramite tutte queste visite e salutando le persone che lui conosceva, ho voluto riassaporare lui al mio fianco, sentirmelo addosso e l'ho sentito. Io lo sento spesso”.