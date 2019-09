Uomini e Donne, Gemma smutandata: Maria De Filippi a terra per le risate

(Nel video sopra la sfilata di Gemma)

Gemma Galgani come Marilyn Monroe. Non è uno scherzo, ma il siparietto andato in onda nell'ultima puntata di 'Uomini e Donne', quando la dama ha sfilato sulle note di una delle hit più famose della diva, con un abito rosso che si è alzato alla prima folata di vento.

A bocca aperta Tina e Gianni, mentre Maria De Filippi si è letteralmente schiantata a terra per le risate. Gemma, imbarazzata, si è nascosta dietro le quinte ma ormai la frittata era fatta e la rivale Cipollari non le ha dato tregua: "Ma tu ti rendi conto?". Una scena da Oscar.