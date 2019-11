Uomini e Donne, Gemma in lacrime dietro le quinte per Jean Luis

(Nel video sopra Gemma piange consolata da Jean Luis)

Troppe corteggiatrici per Jean Luis, che non sembra affatto indifferente al fascino femminile, e Gemma sbotta. La dama non regge la gelosia, così dopo aver visto il suo cavaliere guardarsi intorno con interesse, scappa in lacrime nel backstage. Lui la raggiunge dopo pochi minuti per tranquillizzarla, ma lei è un fiume in piena.

"Secondo te sto bene? - gli chiede, mentre lui continua a dirle di non piangere - Mi sento dire solo quello che non devo fare. Mi dici una cosa che facciamo insieme? Fai un progetto? Fai una cosa che mi fa sentire che ci sei e sei presente?". Gemma vuole dimostrazioni concrete e le rassicurazioni di Jean Luis non fanno molto effetto.

"Non devi piangere - continua lui -. Niente ci impedisce niente. Tu pensi che noi non ci sentiamo e non ci vediamo più? Non è così. Non voglio vederti piangere, non pensavo di farti male così". E un abbraccio prova a sistemare le cose.